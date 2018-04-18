Министр финансов Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад 

Александр Данилюк выступил в Атлантическом совете в Вашингтоне
Министр финансов Украины Александр Данилюк в рамках выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне рассказал об отмене рабства в его стране два десятилетия назад.
Политика спросили, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины.
«Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад», — заявил Данилюк. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, в конце марта власти Украины решили прервать действие программы экономического сотрудничества с РФ. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что подобными действиями украинские власти могут нанести серьезный урон экономике своей страны.