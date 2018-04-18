Ещё
Министр финансов Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр финансов Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад 

Аргументы и Факты 46 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Александр Данилюк выступил в Атлантическом совете в Вашингтоне
Министр финансов Украины Александр Данилюк в рамках выступления в Атлантическом совете в Вашингтоне рассказал об отмене рабства в его стране два десятилетия назад.
Политика спросили, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины.
«Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад», — заявил Данилюк. Его слова приводит РИА Новости.
Напомним, в конце марта власти Украины решили прервать действие программы экономического сотрудничества с РФ. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что подобными действиями украинские власти могут нанести серьезный урон экономике своей страны.
Аргументы и Факты: последние новости
В Раде объяснили невыполнение Минских соглашений Киевом Трамп попросил у суда разрешение просмотреть изъятые из офиса его адвоката материалы Жители Дамаска вышли на стихийный митинг после авиаударов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью182
Самолетам США разрешили летать над Россией16
В России готовят сюрприз для безработных147
Роскомнадзор разрешил гражданам пользоваться Telegram26
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой228
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия оставила НАТО без самолетов «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение