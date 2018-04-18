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Глава Минфина Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад
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Глава Минфина Украины заявил, что рабство в стране отменили 20 лет назад 

РИА Новости 34 минуты назад
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости, Екатерина Соболь. Глава украинского Минфина Александр Данилюк, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, заявил, что рабство на Украине отменили 20 лет назад.
"Если бы я не был оптимистом, я бы не занимался работой, которой я занимаюсь. Это не рабство. Рабство на Украине отменили 20 лет назад", — пошутил он, отвечая на вопрос, насколько оптимистично он смотрит в экономическое будущее Украины.
Крепостное право на территории Российской Империи, куда входила большая часть украинской территории, было отменено в 1861 году.
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