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Reuters: Трамп намерен расширить экспорт американского оружия
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Reuters: Трамп намерен расширить экспорт американского оружия 

ТАСС 35 минут назад
ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе, как сообщило во вторник агентство Reuters, в распоряжении которого оказались основные ее положения.
План Трампа носит название «Покупайте американское», официально о нем могут объявить уже в четверг. Его применение позволит большему числу стран закупать у США более разнообразное вооружение. Будут ослаблены экспортные правила, действующие сейчас в отношении боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, кораблей, артиллерии и так далее. Более того, сделки с некоторыми государствами будут осуществляться быстрее, чем сейчас.
В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эту информацию.
К контролю за оборонными контрактами и тщательному подбору покупателей традиционно призывают правозащитные группы и члены Конгресса США от Демократической партии. Они опасаются, что американское оружие может попасть в страны, действия властей которых не встречает однозначного одобрения в Вашингтоне. В Белом доме в свою очередь указывают на то, что Китай и Россия все активнее наращивают экспорт вооружений.
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