Reuters: Трамп намерен расширить экспорт американского оружия

ВАШИНГТОН, 17 апреля. / ТАСС /. Президент США Дональд Трамп намерен ослабить ряд ограничений на поставки оружия и военной техники другим странам. Это будет заложено в новой стратегии американской администрации, которую могут представить уже на этой неделе, как сообщило во вторник агентство Reuters, в распоряжении которого оказались основные ее положения.

План Трампа носит название «Покупайте американское», официально о нем могут объявить уже в четверг. Его применение позволит большему числу стран закупать у США более разнообразное вооружение. Будут ослаблены экспортные правила, действующие сейчас в отношении боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов, кораблей, артиллерии и так далее. Более того, сделки с некоторыми государствами будут осуществляться быстрее, чем сейчас.

В Белом доме пока не ответили на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать эту информацию.