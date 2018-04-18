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Трамп хочет сыграть в гольф с Абэ
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Трамп хочет сыграть в гольф с Абэ 

ТАСС 40 минут назад
ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп сообщил во вторник, что хотел бы сыграть в гольф с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, прилетевшим в США с рабочим визитом.
"Мы собираемся ускользнуть завтра утром и сыграть в гольф, если это удастся", — сказал он сразу после того, как у него началась встреча с Абэ в «Мар-а-Лаго» в Палм-Бич (штат Флорида). Именно в этом поместье президента и будут проходить переговоры 17-18 апреля. Высказывания президента распространил пресс-пул Белого дома.
Абэ и Трамп известны как поклонники гольфа. Трампу принадлежит международная сеть гольф-клубов. Во время визита его в Японию 5-6 ноября 2017 года в рамках его первого азиатского турне он нашел время и на то, чтобы сыграть в гольф с Абэ. К ним тогда присоединился профессиональный гольфист Хидэки Мацуяма.
Во время их встречи 18 ноября 2016 года в Нью-Йорке, где японский премьер первым из иностранных лидеров встретился с тогда еще избранным президентом США, глава правительства Японии привез в подарок своему собеседнику клюшку для гольфа, а в ответ получил поло и, по данным японского МИД, некоторые другие «принадлежности для гольфа».
В феврале 2017 года во время очередного визита Абэ в США Трамп пригласил его в «Мар-а-Лаго», чтобы сыграть в гольф.
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