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США не отказались от идеи новых санкций в отношении России
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США не отказались от идеи новых санкций в отношении России 

ТВ Центр 17 минут назад
Фото: ТВ Центр
Соединенные Штаты все еще намереваются расширить санкции в отношении России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.
"Вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. Но сейчас нам не о чем объявлять", — сказала она.
По ее словам, США уже расширяли санкции против России не так давно. Причем, как отметила Нойерт, тогда ограничения коснулись двух российских компаний, поставляющих вооружение в Сирию, в частности «компоненты для систем С-400». При этом дипломат не стала комментировать заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.
В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что о введении новых санкций против России в понедельник объявит глава американского Минфина Стивен Мнучин. Однако президент Дональд Трамп после беседы со своими советниками по нацбезопасности решил отложить этот вопрос.
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СМИ: Трамп планировал нанести удар по российским ПВО в Сирии Трамп решил повременить в введением новых санкций против России Российские военные советники не пострадали в результате удара по Хомсу
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