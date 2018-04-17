США не отказались от идеи новых санкций в отношении России 

Соединенные Штаты все еще намереваются расширить санкции в отношении России. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.
"Вопрос о введении санкций по-прежнему на повестке дня. Но сейчас нам не о чем объявлять", — сказала она.
По ее словам, США уже расширяли санкции против России не так давно. Причем, как отметила Нойерт, тогда ограничения коснулись двух российских компаний, поставляющих вооружение в Сирию, в частности «компоненты для систем С-400». При этом дипломат не стала комментировать заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.
В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что о введении новых санкций против России в понедельник объявит глава американского Минфина Стивен Мнучин. Однако президент Дональд Трамп после беседы со своими советниками по нацбезопасности решил отложить этот вопрос.