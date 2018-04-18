Ещё
Хейли в связи с утверждениями о санкциях против РФ заявила, что ничего не путает
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хейли в связи с утверждениями о санкциях против РФ заявила, что ничего не путает 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: ТВ Центр
НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя вопрос о новых американских санкциях в отношении России, заявила во вторник, что ей несвойственно путать что-либо.
"При всем уважении, я не путаюсь", — привели текст распространенного дипломатом заявления телеканалы Fox News и CNN. Данный комментарий появился после того, как в воскресенье постпред США при ООН в интервью телеканалу CBS заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких известий не последовало.
Глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил во вторник на брифинге, что в Вашингтоне рассматривают вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций, но окончательное решение еще не принято. Кадлоу сказал, что Хейли «забежала вперед» и что она могла что-то «перепутать на этот счет».
ТАСС: последние новости
Reuters: Трамп намерен расширить экспорт американского оружия Reuters: США примут решения о дополнительных санкциях против России в ближайшем будущем WP: Трамп распорядился отложить введение новых санкций против РФ
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России готовят сюрприз для безработных132
Китай признал дефектным советский «Варяг»29
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой223
РФ обвинила Британию в уничтожении улик в Солсбери34
Аваков доложил США о плане по возврату Крыма249
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
РФ перестанет предоставлять НАТО самолеты «Руслан»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение