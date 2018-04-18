Хейли в связи с утверждениями о санкциях против РФ заявила, что ничего не путает 

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, комментируя вопрос о новых американских санкциях в отношении России, заявила во вторник, что ей несвойственно путать что-либо.
"При всем уважении, я не путаюсь", — привели текст распространенного дипломатом заявления телеканалы Fox News и CNN. Данный комментарий появился после того, как в воскресенье постпред США при ООН в интервью телеканалу CBS заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии, а объявить о них должны были уже в понедельник. Однако никаких известий не последовало.
Глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу заявил во вторник на брифинге, что в Вашингтоне рассматривают вопрос о введении дополнительных антироссийских санкций, но окончательное решение еще не принято. Кадлоу сказал, что Хейли «забежала вперед» и что она могла что-то «перепутать на этот счет».