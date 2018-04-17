Новые санкции против России по-прежнему рассматриваются, заявил Госдеп

"Новые российские санкции рассматриваются", — сказала Науэрт на брифинге в Вашингтоне. «Санкции не сняты с рассмотрения, нам просто нечего объявить на эту тему», — добавила она.

Она также заявила о поддержке постпреда США при ООН Никки Хейли , которая на минувших выходных пообещала, что санкции будут введены уже в понедельник под предлогом российской поддержки сирийских властей. Затем в СМИ появились сообщения о том, что Трамп велел пока повременить с дополнительными санкциями.

"Я не буду комментировать то, что она (Хейли — ред.) говорила или не говорила. Она очень ценный и уважаемый член нашей внешнеполитической команды… мы твердо ее поддерживаем", — заявила Науэрт.