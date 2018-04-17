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Трамп начал вручную продвигать американские оружейные контракты
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Трамп начал вручную продвигать американские оружейные контракты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В январе в телефонном разговоре с эмиром Кувейта президент США Дональд Трамп призвал монарха закрыть контракт по приобретению истребителей стоимостью 10 млрд долларов, впервые среди своих предшественников лично продвинув интересы оборонной компании из США.
Трамп говорил от имени предприятия Boeing Co, которое никак не могло закрыть долгожданную сделку по продаже военных самолетов Кувейту (речь идет о поставке истребителей F/A-18). Действия Трампа — нечто необычное для президентов США: он лично помог американскому предприятию закрыть крупную сделку с оружием, пойдя дальше, чем любой из его предшественников, сообщает Reuters.
Это подчеркивает решимость Трампа сделать США, которые и так доминируют в мировой торговле оружием, еще более крупным игроком на этом рынке.
Эти усилия будут подкреплены инициативой Трампа «Покупай американское», в рамках которой большему количеству стран будет позволено покупать оружие у США, пишет портал.
По данным Reuters, инициатива позволит странам быстрее получать разрешения на сделки, сократив до нескольких месяцев то, на что ранее требовались годы. Также члены кабинета Трампа должны будут периодически выступать в качестве «доводчиков», которые помогут закрывать крупные сделки по продаже оружия.
Однако правозащитники предупреждают, что распространение более широкого спектра американских вооружений может увеличить риск разжигания конфликтов на Ближнем Востоке и в Южной Азии.
В марте уже сообщалось о планах США увеличить возможности по продаже своего оружия. Тогда СМИ писали, что президент США Дональд Трамп значительно облегчит экспорт некоторых видов ударных американских беспилотников, которые получат десятки союзников и партнеров Вашингтона.
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