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Постпред призвал уделить внимание проблеме с задержанием крымчан на Украине
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Постпред призвал уделить внимание проблеме с задержанием крымчан на Украине 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Российское общество и СМИ должны обратить максимальное внимание на проблему с задержанием крымчан на Украине, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Накануне генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности страны задержала на границе с Крымом доверенное лицо президента РФ Владимира Путина на полуострове на последних президентских выборах. После этого депутат ГД от Крыма Андрей Козенко заявил, что крымчанам следует отказаться от поездок на Украину.
"Я призываю средства массовой информации обратить внимание на эту проблему, общество не должно молчать по этому поводу", — сказал РИА Новости Мурадов.
Он призвал гражданское общество проявить максимальную солидарность с теми, кто оказался «заложником» на Украине. Постпред отметил, что тема должна широко обсуждаться, а органам власти следует приложить все усилия для освобождения крымчан.
Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые. Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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