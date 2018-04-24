Постпред призвал уделить внимание проблеме с задержанием крымчан на Украине

"Я призываю средства массовой информации обратить внимание на эту проблему, общество не должно молчать по этому поводу", — сказал РИА Новости Мурадов.

Он призвал гражданское общество проявить максимальную солидарность с теми, кто оказался «заложником» на Украине. Постпред отметил, что тема должна широко обсуждаться, а органам власти следует приложить все усилия для освобождения крымчан.

Президентские выборы состоялись в России 18 марта. В Крыму они проходили впервые. Киев неоднократно называл проведение выборов президента РФ в Крыму незаконным. Украинские власти заявили, что против их организаторов могут быть введены санкции. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин передал главам МИД стран ЕС список из более чем 140 фамилий людей, задействованных в организации и проведении выборов.