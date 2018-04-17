Ещё
Сенат США решил ограничить права президента на антитеррористические военные действия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенат США решил ограничить права президента на антитеррористические военные действия 

Газета.Ru 2 часа назад
Глава комитета сената США по международным делам Боб Коркер заявил, что парламентарии от обеих партий подготовили законопроект, касающийся возможности применять военную силу против терротистов за рубежом. Об этом сообщает РИА «Новости».
"На протяжении многих лет предпринималось множество усилий по обновлению этих полномочий, и, хотя впереди еще предстоит работа, я рад, что мы достигли соглашения, которое рассмотрит комитет… С нетерпением ожидаю здорового обсуждения и процесса внесения поправок в нашем комитете на следующей неделе", — сказал Коркер.
Законопроект предполагает ограничение полномочий президента в этом вопросе и усиление роли конгресса. Голосование по проекту должно состояться 23 апреля.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп готов к выводу американских войск из Сирии.
Газета.Ru: последние новости
Адвокаты обжаловали запрет капитану "Норда" посещать Крым Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях Администрация США: мы хотим общаться с Россией
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня15
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой158
У Порошенко нашли секретную фабрику155
Миру предрекли глобальное финансовое крушение124
Кобзон выбрал место на кладбище71
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение