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В Эр-Рияде заявили, что готовы направить войска в Сирию
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В Эр-Рияде заявили, что готовы направить войска в Сирию 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Глава министерства иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что королевство готово направить войска в Сирию на борьбу с терроризмом, если будет предложение со стороны американской администрации, сообщает саудовский телеканал Al-Ekhbariya со ссылкой на заявление главы ведомства.
"Мы проводим переговоры с США с начала этого года о том, что касается отправки сил в Сирию… Но эти предложения и эта мысль не новы", — заявил министр.
Он напомнил, что эти переговоры велись еще с администрацией Обамы, но та «в конце концов не приняла меры в связи с этим предложением».
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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