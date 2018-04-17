Ещё
Ильхама Алиева официально объявили президентом Азербайджана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка решила помешать Трампу
Америка решила помешать Трампу

Ильхама Алиева официально объявили президентом Азербайджана 

Мир24 1 час назад
Председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев утвердил результаты выборов и объявил Ильхама Алиева избранным президентом страны уже в четвертый раз, передает «МИР 24».
«Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — сказал Абдуллаев.
По решению Конституционного суда и согласно итоговому протоколу Центризбиркома, безоговорочную победу одержал лидер правящей партии и действующий президент Ильхам Алиев. Он набрал более 86% голосов. Инаугурация пройдет завтра. Заседание завершилось исполнением Государственного гимна страны.
«Этот день для азербайджанского народа очень значим. Считаю, что Ильхам Алиев достоин быть президентом в последующие семь лет за большие заслуги перед народом. Под его руководством наша страна будет еще больше развиваться, экономика усилится. Согласно Конституции, после инаугурации президента кабмин Азербайджана уйдет в отставку, и задачей президента будет формирование нового кабинета министров», — отметил зампредседателя, исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.
Выборы президента Азербайджана прошли 11 апреля. С победой Ильхама Алиева согласились и его соперники по гонке (их было семеро), и международные наблюдатели. Центризбирком также заявил, что нарушений не было.
Впервые в истории Азербайджана президента выбрали на семилетний срок.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Экс-глава ФБР рассказал о возможном компромате на Трампа Экс-глава ФБР назвал Трампа плохим президентом Асад: Для восстановления экономики Сирии нужно $400 млрд
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня14
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой154
Миру предрекли глобальное финансовое крушение119
Рубль превращает Кипр в Москву-на-море41
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту17
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение