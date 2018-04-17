Ильхама Алиева официально объявили президентом Азербайджана

«Решение окончательное и обжалованию не подлежит», — сказал Абдуллаев.

По решению Конституционного суда и согласно итоговому протоколу Центризбиркома , безоговорочную победу одержал лидер правящей партии и действующий президент Ильхам Алиев. Он набрал более 86% голосов. Инаугурация пройдет завтра. Заседание завершилось исполнением Государственного гимна страны.

«Этот день для азербайджанского народа очень значим. Считаю, что Ильхам Алиев достоин быть президентом в последующие семь лет за большие заслуги перед народом. Под его руководством наша страна будет еще больше развиваться, экономика усилится. Согласно Конституции, после инаугурации президента кабмин Азербайджана уйдет в отставку, и задачей президента будет формирование нового кабинета министров», — отметил зампредседателя, исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов

Выборы президента Азербайджана прошли 11 апреля. С победой Ильхама Алиева согласились и его соперники по гонке (их было семеро), и международные наблюдатели. Центризбирком также заявил, что нарушений не было.

Впервые в истории Азербайджана президента выбрали на семилетний срок.

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