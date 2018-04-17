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Инаугурация переизбранного президента Азербайджана состоится в среду
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Инаугурация переизбранного президента Азербайджана состоится в среду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БАКУ, 17 апр — РИА Новости. Инаугурация переизбранного президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в среду, сообщил во вторник заместитель председателя правящей партии «Новый Азербайджан», исполнительный секретарь Али Ахмедов.
"Инаугурация, думаю, состоится уже завтра", — сказал Ахмедов журналистам.
Внеочередные президентские выборы состоялись в стране 11 апреля. По итогам обработки данных со всех избирательных пунктов действующий президент Ильхам Алиев победил на выборах с 86,02% голосов избирателей. ЦИК Азербайджана подвел 15 апреля итоги выборов и представил протокол для утверждения в Конституционный суд. Конституционный суд на заседании во вторник утвердил итоги выборов.
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