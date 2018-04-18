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МИД РФ узнал, что новых санкций США пока не будет
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МИД РФ узнал, что новых санкций США пока не будет 

BFM.RU 11 минут назад
Фото: NEWS.BCM.ru
Посольство России в Вашингтоне получило письмо от американских властей о том, что США не будут вводить новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ.
В воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за ее поддержки Сирии.
Во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу сообщил, что Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.
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