МИД РФ узнал, что новых санкций США пока не будет

Посольство России в Вашингтоне получило письмо от американских властей о том, что США не будут вводить новых санкций против России. Об этом сообщил ТАСС источник в МИД РФ.

Во вторник глава Национального экономического совета при президенте США Лоуренс Кадлоу сообщил, что Хейли не была своевременно уведомлена о том, что американская администрация изменила позицию относительно введения новых санкций против РФ.