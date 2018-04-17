Американский посол заявил о необходимости найти пути для сотрудничества США и России 

Москва и Вашингтон в долгосрочной перспективе должны найти пути для сотрудничества. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман.
«Я считаю, что в долгосрочной перспективе мы должны найти пути для сотрудничества, несмотря на сложные условия сегодняшнего, а может быть, и завтрашнего дня», — заявил посол на видеозаписи, опубликованной в Twitter дипмиссии.
По его словам, необходимо признать, что двусторонние отношения переживают сложный этап.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что отношения США и России находятся на самом низком уровне.