Ещё
Бывший глава ФБР назвал Трампа лгуном и женоненавистником
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший глава ФБР назвал Трампа лгуном и женоненавистником 

360tv.ru 16 апреля 2018
Экс‐директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что не считает нынешнего американского лидера Дональда Трампа достойным этой должности из‐за его моральных качеств. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC News.
Наш президент должен олицетворять уважение и твердо держаться принципов, которые лежат в основе этой страны. Самое главное — это правда. Наш президент не может сделать этого. Он не подходит на должность президента с точки зрения морали
— Джеймс Коми.
Бывший руководитель ФБР добавил, что Трамп не уважает женщин и «относится к ним, как к мясу».
Прежде президент США заявил, что Коми стал худшим директором в истории ФБР и признался, что был с ним едва знаком. Он также назвал экс-главу службы лжецом и призвал судить его.
Разговор Коми с телеканалом стал его первым интервью после увольнения. Он ответил на вопросы журналистов в связи со скорым выходом своей книги A Higher Loyalty («Высшая преданность»).
Тем временем Трамп собрал свыше 28 миллионов долларов на кампанию по своему переизбранию. По данным комитета по сбору средств, только за первый квартал 2018 года фонду «Сделаем Америку снова великой» пожертвовали порядка 10 миллионов долларов.
360tv.ru: последние новости
В Верховной Раде не хотят скорейшего прекращения конфликта в Донбассе СМИ: Трамп повременит с новыми санкциями против России Украина поддержала ракетный удар по Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю96
Крымский мост потроллил Украину80
В Совфеде оценили призыв к России от G7121
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»251
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа42
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
04:18
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа
Общество Образование
01:34
Синоптики рассказали об осадках в столице
Общество Новости Москвы
00:41
Кинотеатр «Алмаз» превратят в стеклянный корабль
Новости Москвы
00:34
Москвичи пожаловались на запах гари
Новости Москвы
00:51
Число гостей парка «Зарядье» увеличилось в 2,5 раза
Новости Москвы
00:59
Крымский мост потроллил Украину
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение