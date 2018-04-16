Бывший глава ФБР назвал Трампа лгуном и женоненавистником

Наш президент должен олицетворять уважение и твердо держаться принципов, которые лежат в основе этой страны. Самое главное — это правда. Наш президент не может сделать этого. Он не подходит на должность президента с точки зрения морали

— Джеймс Коми.

Бывший руководитель ФБР добавил, что Трамп не уважает женщин и «относится к ним, как к мясу».

Прежде президент США заявил, что Коми стал худшим директором в истории ФБР и признался, что был с ним едва знаком. Он также назвал экс-главу службы лжецом и призвал судить его.

Разговор Коми с телеканалом стал его первым интервью после увольнения. Он ответил на вопросы журналистов в связи со скорым выходом своей книги A Higher Loyalty («Высшая преданность»).

Тем временем Трамп собрал свыше 28 миллионов долларов на кампанию по своему переизбранию. По данным комитета по сбору средств, только за первый квартал 2018 года фонду «Сделаем Америку снова великой» пожертвовали порядка 10 миллионов долларов.