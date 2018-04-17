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Захарова задала Трампу вопрос о «не сбитых» ракетах в Сирии
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Захарова задала Трампу вопрос о «не сбитых» ракетах в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 19 минут назад
Официальный представитель МИД Мария Захарова привела перевод доклада президента США Дональда Трампа во Флориде, когда над словами политика посмеялись американцы.
«Все передают, что Трамп заявил: «Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну». А на самом деле, он сказал, немного иначе и намного интереснее», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook.
«Выступая в Флориде, он заявил: «Наши генералы проделали отличную работу? (Аплодисменты) Наши военные проделали отличную работу? (Аплодисменты) Да. Из более ста выпущенных ракет не сбили ни одной. Их оборудование не слишком хорошо работало. (Смех в зале). Вы слышали, они сначала сбили 40, потом 50. Тогда я позвонил и спросил: это так? И мне сказали: Нет, сэр, абсолютно каждая достигла цели», — перевела часть доклада Трампа Захарова.
По ее мнению, главным в этой ситуации остается вопрос, который должен прояснить все: «с кем по телефону разговаривал Трамп?».
Ранее в российском Минобороны заявили, что из 103 запущенных ракет была сбита 71. Сирийские ПВО израсходовали для этого 112 зенитных ракет. ЗРК «Панцирь-С1» показал почти 100-процентную точность.
В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки нанесли удар по Сирии. Атаку отбили советскими ракетами 70-х годов производства. Провал удара западной коалиции по Сирии окрестили началом заката военной гегемонии США.
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