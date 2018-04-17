Позиция Трампа по России: перепуганный кот или марионетка?

Дональд Трамп любит говорить, что он жестче любого президента обходится с Россией . (Ну, если не считать всех президентов времен холодной войны, а также Билла Клинтона и обоих Бушей — как мне кажется.) Он изо всех сил пытается доказать, что задача в Сирии выполнена, хотя Дамаск возобновляет свои атаки на ни в чем не повинное гражданское население. Идея о том, что Трамп не может быть послушным пуделем российского президента, потому что он сурово обходится с Россией, не выдерживает никакой критики.

В Сирии Трамп всеми силами пытается избежать конфронтации с Россией, дойдя до того, что наш ответ на применение там химического оружия оказался почти бессмысленным. Критик Трампа Элиот Коэн (Eliot Cohen), в прошлом работавший в Госдепартаменте , назвал ответ президента «несерьезным, но призванным сбросить эмоциональное давление. Это своего рода воинственный онанизм, маскирующийся под стратегию». Если США хотели предпринять серьезные действия, они должны были «уничтожить сирийскую систему ПВО, вертолеты и самолеты, и прежде всего, убить побольше людей, которые осуществляли эти атаки и отдавали приказы на их проведение». Но Трамп не мог так поступить, потому что это для него немыслимо. Коэн пишет:

Владимир Путин получил очередное доказательство того, что президент Дональд Трамп будет всячески увиливать от прямой конфронтации с ним, хотя в любом военном конфликте на Ближнем Востоке гораздо хуже придется русским, а не американцам. Втайне он боится президента, который может на это пойти, так как знает, что военное унижение в прошлом приводило к падению многих царей.

Согласно многочисленным сообщениям, Трамп выбрал самый безобидный из трех предложенных ему вариантов действий. Что касается выдворения дипломатов и санкций, то это, судя по всему, было сделано вопреки Трампу. «Вашингтон Пост» пишет:

Некоторые близкие к Трампу люди говорят, что последние меры стали результатом продолжающейся кампании давления на президента, которого призывают более скептически относиться к российскому лидеру…. Другие отмечают, что у Трампа вызывает беспокойство его собственная политика. В то время как его администрация наращивает давление на ближайшее окружение Путина, сам Трамп в последние недели предпринимает попытки заигрывания с российским руководителем. Он поздравил его с победой на выборах, а еще пригласил с визитом в Белый дом, вызвав тем самым недовольство и недоумение у своей команды национальной безопасности.

Наиболее показательно то, что Трамп настойчиво пытается затормозить расследование по России и обвиняет собственное разведывательное сообщество, которое расследует российские манипуляции, в том, что именно оно виновато в плохих отношениях (!) Такие действия по-прежнему оказывают сильнейшее влияние на его решения. Советники Трампа не хотели даже поднимать тему российского вмешательства в выборы, а Трамп приравнял эту тему к попыткам демократов подорвать его победу. «Это его одержимость, навязчивая идея, — сказал один сотрудник органов национальной безопасности. — И это продолжается постоянно с самого первого дня». Постоянно с Самого Первого Дня. Ничего не изменилось, за исключением контроля Трампа над собственной администрацией, которая все чаще действует так, будто президентом у нас какой-то другой человек. (Мысль о том, что взгляды Трампа существуют отдельно от внешней политики его команды, должна в целом успокаивать, пока министр обороны Джеймс Мэттис обладает самым большим влиянием.)