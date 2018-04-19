WSJ: Германия обратится к США с просьбой освободить ее от участия в санкциях против РФ 

Власти ФРГ планируют в ближайшее время обратиться к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой освободить страну от участия в новых санкциях в отношении России, сообщает
По данным источников издания, министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон на этой неделе собирается попросить Вашингтон вывести немецкие компании из-под действия жестких антироссийских санкций.
По словам немецких чиновников, этот же вопрос намерена поднять канцлер Германии Ангела Меркель, которая в конце апреля встретится с Трампом. Как говорится в статье, речь пойдет о немецком бизнесе в целом, а не об отдельных компаниях.
Предполагается, что Минфин США может разрешить сохранить действующие контракты с попавшими под санкции компаниями на определенный срок.
Давление на правительство ФРГ оказывают крупные компании, которые ведут бизнес в России. Они не хотят становиться жертвами ухудшившихся отношений между Москвой и Вашингтоном, отмечает WSJ. Потенциальные потери немецких компаний, среди которых названы Siemens, Daimler и Volkswagen, могут составлять сотни миллионов евро,
Как сообщает, товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 млрд евро, что на 11 млрд евро больше, чем в 2016-м.
Напомним, прошлым летом после принятия новых санкций США против РФ Германия
объявила
их «противоречащими международному праву» и призвала тесно координировать политику санкций с ЕС. Тогда в Берлине заявили, что компании ЕС не должны страдать из-за антироссийских санкций, принятых США.