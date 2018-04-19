СМИ: Германия попросит Трампа освободить ее от санкций против России

Крупные немецкие компании оказывают давление на правительство ФРГ

Газете The Wall Street Journal стало известно о планах официальных немецких властей обратиться к американской администрации с просьбой освободить представителей крупного бизнеса Германии от жестких антироссийских санкций. Об этом изданию рассказали чиновники из правительства ФРГ.

По их сведениям, возглавляющий Министерство финансов Германии Олаф Шольц затронет эту тему в ходе визита в американскую столицу уже на этой неделе. Глава правительства Ангела Меркель, в рабочем графике которой на конец апреля назначена встреча с президентом США Дональдом Трампом, также намерена замолвить слово за представителей немецкого бизнеса. При этом речь не будет идти о каких-то отдельных предприятиях, отмечают источники.

Нежелающие принимать участие в политическом противостоянии России и США крупные компании Германии давят на немецкие власти, утверждает издание. Возможные потери от приостановки сотрудничества с российским бизнесом оцениваются в сотни миллионов евро.