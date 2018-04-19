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СМИ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России
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СМИ: Германия попросит США освободить ее от санкций против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Руководство Германии намерено просить США освободить немецкие компании от участия в антироссийских санкциях, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, министр финансов Германии Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон планирует добиться особых условий для немецкого бизнеса в вопросе санкций в отношении России. Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель собирается поднять эту тему на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится в конце апреля.
Издание отмечает, что этот подход лоббируют немецкие промышленные гиганты, в том числе Siemens, Daimler и Volkswagen, которые ведут бизнес в России и не хотят становиться жертвами ухудшения отношений Москвы и Вашингтона. По мнению руководителей немецкий предприятий, новые санкции могут обойтись Германии в сотни миллионов евро.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
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