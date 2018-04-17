В Кремле назвали американские санкции обыденностью 

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что санкции стали обыденной практикой внешней политики США. За XX век 174 раза объявлялись ограничительные меры. Из них 110 раз санкции вводились США. Журналисты поинтересовались у Пескова, как Кремль реагирует на то, что Трамп, вопреки своим планам, не стал вводить очередной пакет санкций. Тот заявил, что оценивать этот жест «доброй воли» американского президента пока рано. Пресс-секретарь президента также прокомментировал блокирование Telegram, выразив надежду, что этот ресурс возобновит работу в России. Песков добавил, что для этого необходимо выполнение условий суда.