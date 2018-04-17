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Премьер Абэ подчеркивает союз с США, однако это может ухудшить отношения с Россией
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Премьер Абэ подчеркивает союз с США, однако это может ухудшить отношения с Россией 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Опасность ухудшения отношений между Россией и Японией
Комментируя военные действия США, Великобритании и Франции в Сирии, 14 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил поддержку решимости этих стран, проявив намерение сотрудничать с ними. Правительство Японии считает, что эти военные действия окажут давление на КНДР в преддверии встречи глав США и Северной Кореи. Вместе с тем Россия, поддерживающая администрацию президента Башара Асада, выражает жесткий протест в связи с военными действиями, и это может отбросить тень на будущее российско-японских отношений.
«В восточной Азии также растет угроза такого оружия массового поражения, как ядерное, а также химическое и бактериологическое оружие. Япония будет играть соответствующую роль для того, чтобы поддержать мир и стабильность в регионе на основе мощного американо-японского союза», — подчеркнул журналистам премьер Абэ вечером 14 апреля после завершения встречи четырех министров Национального совета безопасности. Он подразумевал КНДР, которая продолжает разрабатывать ядерное оружие и ракеты.
В ходе встречи с президентом Трампом, которая пройдет 17 и 18 апреля во Флориде, премьер Абэ обменяется мнениями по сирийской ситуации и вновь подтвердит японо-американское сотрудничество, направленное на ядерное разоружение КНДР.
В правительстве Японии склонны считать (штаб министерства обороны), что этот военный удар, нанесенный накануне встречи глав США и КНДР, станет месседжем для КНДР. Администрация Трампа дала понять, что в случае необходимости она может прибегнуть к военной силе, что оказало давление на северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Между тем правительство Японии и в этот раз поддержало решимость Вашингтона, как это было и во время американского удара в апреле прошлого года, однако что касается самих военных действий, то оно ограничилось фразой «мы проявляем понимание».
Эксперты полагают, что на правительство Японии оказал влияние тот факт, что военные действия не основывались на резолюции Совета Безопасности ООН. Более того, нет доказательств, что администрация Асада действительно применила химическое оружие. Один из японских чиновников полагает, что Токио проявил заботу о России, которая находится в конфронтации с США.
Правительство Японии опасается влияния на российско-японские отношения. Премьер Абэ прилагает все усилия к тому, чтобы урегулировать проблему «северных территорий». В конце мая и в сентябре он посетит Россию, где проведет встречи с президентом Путиным.
Тем не менее если конфронтация между США и Россией усилится, премьер Абэ, пытающийся прийти к «медовому месяцу» в отношениях с Трампом, может оказаться под шквалом российской критики.
Что касается военных действий США в прошлом, то в 2003 году японский премьер Коидзуми поддержал военную агрессию США и Великобритании в Ираке. Вместе с тем в Ираке не было найдено оружие массового поражения, которое стало поводом для начала войны. В результате японский парламент возложил ответственность на Коидзуми в связи с этой проблемой.
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