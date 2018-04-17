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Трамп не сможет заранее изучить изъятые у его адвоката материалы
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Трамп не сможет заранее изучить изъятые у его адвоката материалы 

Российская Газета 1 час назад
Президент США Дональд Трамп не сможет раньше прокуратуры ознакомиться с документами, которые были конфискованы у его адвоката Майкла Коэна. Такое решение вынес федеральный окружной суд района Манхэттен, передает ТАСС.
В начале апреля правоохранители изъяли у Коэна как минимум десять ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе телефоны и жесткие диски. По данным СМИ, адвоката подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.
В числе конфискованных материалов могут находиться документы, касающиеся средств, выплаченных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Женщина утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с американским президентом.
Ранее пресса отмечала, что следователи, занимающиеся делом адвоката Трампа, получают сведения от спецпрокурора Роберта Мюллера. Последний расследует утверждения о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.
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