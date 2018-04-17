Трамп не сможет заранее изучить изъятые у его адвоката материалы

В начале апреля правоохранители изъяли у Коэна как минимум десять ящиков с бумагами, а также электронные носители, в том числе телефоны и жесткие диски. По данным СМИ, адвоката подозревают в банковских махинациях, мошенничестве и финансовых нарушениях, связанных с предвыборной кампанией Трампа.

В числе конфискованных материалов могут находиться документы, касающиеся средств, выплаченных Коэном бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд за молчание. Женщина утверждает, что в прошлом вступала в интимную связь с американским президентом.