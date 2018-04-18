Трамп исключил возможность проведения саммита с КНДР на территории США

Ранее Трамп сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном . Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, «если дела пойдут хорошо», но может и не состояться вообще.

Президент США также отметил, что США ведут прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита.

При этом, отвечая на вопрос журналистов, может ли саммит состояться в США, Трамп сказал: «нет».