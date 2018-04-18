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Трамп исключил возможность проведения саммита с КНДР на территории США
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Трамп исключил возможность проведения саммита с КНДР на территории США 

РИА Новости 18 апреля 2018
Фото: Вечерняя Москва
ВАШИНГТОН, 18 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп исключил возможность проведения саммита с КНДР на территории США.
Ранее Трамп сообщал, что рассматривает пять возможных мест для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он сказал, что встреча может состояться в начале июня, «если дела пойдут хорошо», но может и не состояться вообще.
Президент США также отметил, что США ведут прямые переговоры с КНДР на очень высоком уровне для организации президентского саммита.
При этом, отвечая на вопрос журналистов, может ли саммит состояться в США, Трамп сказал: «нет».
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