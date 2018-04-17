Абэ будет настаивать на полной и необратимой денуклеаризации КНДР на встрече с Трампом

"На переговорах я хотел бы подтвердить нашу позицию, согласно которой на Северную Корею необходимо оказывать максимально возможное давление до тех пор, пока она не откажется от своей ракетно-ядерной программы. [Денуклеаризация] должна быть полной, проверяемой и необратимой", — цитирует его агентство Kyodo.