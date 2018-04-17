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Абэ будет настаивать на полной и необратимой денуклеаризации КНДР на встрече с Трампом
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Абэ будет настаивать на полной и необратимой денуклеаризации КНДР на встрече с Трампом 

ТАСС 31 минуту назад
ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который отправляется в США, на переговорах с президентом Дональдом Трампом будет выступать за необходимость осуществления полной и необратимой денуклеаризации КНДР. Об этом во вторник заявил сам глава японского правительства.
"На переговорах я хотел бы подтвердить нашу позицию, согласно которой на Северную Корею необходимо оказывать максимально возможное давление до тех пор, пока она не откажется от своей ракетно-ядерной программы. [Денуклеаризация] должна быть полной, проверяемой и необратимой", — цитирует его агентство Kyodo.
Глава японского правительства отправляется с официальным визитом в США на фоне предстоящего межкорейского саммита и возможной встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
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