СМИ: Трамп приказал отложить введение новых антироссийских санкций 

Президент США Дональд Трамп отложил введение против России новых санкций, связанных с ситуацией в Сирии. Накануне американский постпред при ООН Никки Хейли пообещала, что в понедельник Вашингтон объявит о новых рестрикциях, но, как сообщает газета The Washington Post, Трамп «ударил по тормозам».
По данным издания, в воскресенье вечером президент США провел совещание со своими советниками по нацбезопасности и выразил разочарование тем, что уже прозвучали официальные заявления о введении новых ограничений. Трамп пояснил, что пока не вполне доволен подготовленными предложениями. После этого Белый дом попытался представить заявления Хейли как оговорку, сообщив, что «решение по санкциям может быть принято в ближайшем будущем».
Ранее Хейли рассказала телеканалу CBS, что на этот раз поводом для новых рестрикций станет якобы имевший место инцидент с применением химического оружия в сирийском городе Дума, ответственность за который страны Запада бездоказательно и без расследования ОЗХО возложили на президента Башара Асада. При этом президент США Дональд Трамп раскритиковал Москву за поддержку Дамаска.
Санкции планировалось ввести против тех лиц и компаний, которые, как утверждают США, «имели отношение к оборудованию, связанному с Башаром Асадом и применению химического оружия».