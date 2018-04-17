СМИ: Трамп приказал отложить введение новых антироссийских санкций

По данным издания, в воскресенье вечером президент США провел совещание со своими советниками по нацбезопасности и выразил разочарование тем, что уже прозвучали официальные заявления о введении новых ограничений. Трамп пояснил, что пока не вполне доволен подготовленными предложениями. После этого Белый дом попытался представить заявления Хейли как оговорку, сообщив, что «решение по санкциям может быть принято в ближайшем будущем».

Санкции планировалось ввести против тех лиц и компаний, которые, как утверждают США, «имели отношение к оборудованию, связанному с Башаром Асадом и применению химического оружия».