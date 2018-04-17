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США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России — Белый дом
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США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России — Белый дом 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Вашингтон, 16 апреля /Синьхуа/ — США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, решение будет принято в ближайшем будущем. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
С. Сандерс сообщила СМИ, что президент США Дональд Трамп собирается занять жесткую позицию в отношении России, тем не менее готов встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Она отметила, что политика Белого дома по Сирии остается неизменной, США по-прежнему стремятся к разгрому экстремистской группировки «Исламское государство». По ее словам, хотя президент и надеется на вывод американских войск из Сирии, он не ставит каких-либо конкретных сроков по этому выводу. Вашингтон рассчитывает на вмешательство в ситуацию других региональных стран, в том числе союзников в Персидском заливе, и оказание ими финансовой поддержки для проводимой военной операции.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в воскресенье в интервью американскому телевидению заявила, что 16 апреля министр финансов США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России, чтобы наказать Москву за поддержание так называемой химатаки, проведенной «сирийским правительством».
Напомним, что ранее, 15 марта и 6 апреля, Минфин США ввел санкции против ряда лиц и организаций РФ, что привело к дальнейшему ухудшению американо-российских отношений. —0—
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