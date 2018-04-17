Белый дом разъяснил ситуацию со сроками введения новых санкций против России

Вашингтон рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России , но окончательное решение не принято, заявил глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

Как сообщает ТАСС, на брифинге советнику Трампа журналисты задали вопрос о том, нет ли в администрации США какого-либо замешательства в связи с расширением санкционных списков.

«Нет, дело заключается в том, что есть перечень санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — отметил Кадлоу.