Белый дом разъяснил ситуацию со сроками введения новых санкций против России 

Вашингтон рассматривает вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение не принято, заявил глава Национального экономического совета при президенте США Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.
Как сообщает ТАСС, на брифинге советнику Трампа журналисты задали вопрос о том, нет ли в администрации США какого-либо замешательства в связи с расширением санкционных списков.
«Нет, дело заключается в том, что есть перечень санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — отметил Кадлоу.
Накануне СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Трамп, проведя обстоятельные переговоры со своими советниками, распорядился отложить введение новых экономических санкций протий России. До этого постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США готовятся ввести новые санкции против России из-за Сирии уже в понедельник. Однако минфин США и Белый дом не подтвердили заявление Хейли.
Также сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман направил в МИД письмо с предупреждением о подготовке новых санкций из-за поддержки Москвой режима Башара Асада.