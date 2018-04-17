Премьер Украины оценил экономические последствия от выхода страны из СНГ

"Я не думаю, что это может повлиять каким-то образом на экономику", — сказал Гройсман.

Также премьер отметил, что у стран с общей границей «какие-то торговые связи тоже есть».

Политик добавил, что в данный момент украинский МИД готовит документы о выходе страны из СНГ. Потом их обсудят в кабинете министров.