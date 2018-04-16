Ещё
США намерены добиваться военного доминирования в космосе над Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США намерены добиваться военного доминирования в космосе над Россией 

РИА Новости 17 минут назад
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над РФ и КНР, заявил в понедельник вице-президент США Майк Пенс.
"Чтобы сдерживать и побеждать угрозы, связанные с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем, наш президент (Дональд Трамп) распорядился, чтобы министерство обороны укрепило наши космические системы — для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле", — сказал Пенс, выступая на космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Слова вице-президента приводит пресс-служба Белого дома.
РИА Новости: последние новости
Адвокаты обжаловали запрет капитану судна "Норд" вернуться в Крым В ДНР отреагировали на планы Авакова "вернуть контроль над Донбассом" Семь полицейских и глава района погибли при атаке талибов* в Афганистане
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии190
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте103
Российский «Панцирь» отбил атаку США696
Россия получила неожиданную поддержку145
Трамп отложил санкции против России169
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение