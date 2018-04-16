СМИ: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций

Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента США , Трамп провёл консультации с членами Совета национальной безопасности при Белом доме после того, как в Кремле резко осудили возможные новые санкции, охарактеризовав их как чрезмерные.

При этом отмечается, что Трамп якобы выразил недовольство тем, что санкции вводятся при такой огласке, потому что он ещё не был готов их объявить.

В итоге, американский лидер так и не дал добро на введение очередных антироссийских ограничительных мер.

Между тем один из представителей Белого дома на условиях анонимности рассказал журналистам издания, что Хейли, выдав «желаемое за действительное допустила ошибку, которую затем пришлось исправлять».

В свою очередь другие представители администрации с этим не согласны, утверждая, что Хейли наиболее дисциплинированный и осторожный член президентского кабинета, который вряд ли решился бы на такое заявление без указания от вышестоящего руководства.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что накануне Джон Хантсман — посол США в Москве — направил в МИД РФ письмо, в котором говорится, что американские власти готовят новые санкции в отношении России.

При этом отмечалось ограничительные меры будут введены «за поддержку» РФ сирийского президента Башара Асада