Ещё
СМИ: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций 

Свободная пресса 54 минуты назад
Дональд Трамп — глава Белого дома — после обстоятельных переговоров со своими советниками распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении РФ, которые накануне анонсировали постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и американский посол в Москве Джон Хантсман.
Как пишет газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники в администрации президента США, Трамп провёл консультации с членами Совета национальной безопасности при Белом доме после того, как в Кремле резко осудили возможные новые санкции, охарактеризовав их как чрезмерные.
При этом отмечается, что Трамп якобы выразил недовольство тем, что санкции вводятся при такой огласке, потому что он ещё не был готов их объявить.
В итоге, американский лидер так и не дал добро на введение очередных антироссийских ограничительных мер.
Между тем один из представителей Белого дома на условиях анонимности рассказал журналистам издания, что Хейли, выдав «желаемое за действительное допустила ошибку, которую затем пришлось исправлять».
В свою очередь другие представители администрации с этим не согласны, утверждая, что Хейли наиболее дисциплинированный и осторожный член президентского кабинета, который вряд ли решился бы на такое заявление без указания от вышестоящего руководства.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что накануне Джон Хантсман — посол США в Москве — направил в МИД РФ письмо, в котором говорится, что американские власти готовят новые санкции в отношении России.
При этом отмечалось ограничительные меры будут введены «за поддержку» РФ сирийского президента Башара Асада.
Позже постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телекомпании CBS подтвердила, что «грядут новые санкции в отношении России» из-за её поддержки Сирии. По её словам, глава американского Минфина Стивен Мнучин должен был объявить о них уже 16 апреля.
Санкции: В Ярославле из-за американских санкций депутат растоптал свой iPad
Свободная пресса: последние новости
У безумного Трампа дуркуют даже умные «Томагавки» Эксперт рассказал, чем бы закончился для США удар по ПВО России По военной базе в Сирии нанесён авиаудар, США и Франция заявляют о непричастности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская подлодка спасла Сирию от Британии161
Российский «Панцирь» отбил атаку США679
Трамп отложил санкции против России168
Россия получила неожиданную поддержку145
Рубль отреагировал на решение Трампа21
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение