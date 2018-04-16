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Reuters: координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Джойс покидает свой пост
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Reuters: координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Джойс покидает свой пост 

ТАСС 35 минут назад
ТАСС, 16 апреля. Координатор Белого дома по вопросам кибербезопасности Роб Джойс покинет свой пост и вернется в Агентство национальной безопасности (АНБ) США. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме.
"Джойс
решил вернуться в АНБ", — заявил он.
По словам другого неназванного высокопоставленного должностного лица, Джойс покидает пост по собственному желанию.
На прошлой неделе стало известно об отставке помощника президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Тома Боссерта. Как сообщила газета The Washington Post, объявление об отставке 43-летнего Боссерта было сделано через день после того, как приступил к работе новый помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он сменил на этом посту генерал-лейтенанта Герберта Макмастера.
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