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WP: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций
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WP: Трамп распорядился отложить введение новых антироссийских санкций 

Газета.Ru 40 минут назад
Президент США Дональд Трамп лично распорядился приостановить введение новых санкций против России, сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники, знакомые с новым санкционным планом.
Источники сообщили, что возможность введения новых санкций серьезно рассматривается, однако Трамп не давал указания на их введение. По данным издания, стратегия Трампа предполагает сдерживание санкций до шага России, который можно будет расценить как провоцирующий.
Ранее официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США рассматривают возможность введения новых санкций в скором времени.
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