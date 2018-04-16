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Трамп отложил новые антироссийские санкции и оживил рубль
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Трамп отложил новые антироссийские санкции и оживил рубль 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Амител
Президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение новых санкций в отношении России. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Уточняется, что он пошел на такой шаг после обсуждений с советниками по национальной безопасности. В ходе переговоров президент выразил недовольство тем, что о планах введения новых рестриктивных мер было объявлено, несмотря на неготовность Трампа к этому.
Источники издания пояснили, что среди прочих возможных мер давления на Москву рассматривался очередной пакет санкций, но Трамп не подписал соответствующее постановление. По утверждению собеседников газеты, американский лидер будет ждать очередного не устраивающего Вашингтон хода.
Рынок оперативно отреагировал на данную публикацию. Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 21:41 мск рубль вырос по отношению к доллару на 50 копеек, до 61,55 рубля, а к евро — на 39 копеек, до 76,16 рубля, передает ТАСС
15 апреля сообщалось о готовности Вашингтона ввести новые ограничительные меры из-за поддержки Москвой президента Сирии Башара Асада. Новые санкции коснутся компаний, осуществляющих поставки сирийским властям.
США 6 апреля ввели санкции против российских олигархов, чиновников и топ-менеджеров госкомпаний, после этого обрушился российский фондовый рынок, а курс рубля обновил минимумы за полтора года.
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