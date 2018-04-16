Ещё
«Руки прочь от Сирии!»: американцы выступили против военной операции США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Руки прочь от Сирии!»: американцы выступили против военной операции США 

RT на русском 4 часа назад
В США состоялись массовые акции протеста против ударов по территории Сирии. Сотни человек вышли на улицы Окленда и Нью-Йорка с призывами остановить военную операцию Вашингтона.
RT на русском: последние новости
В МИД заявили, что Россия не будет затягивать с ответом на санкции США Мэй заявила, что Британия приняла участие в операции в Сирии не по приказу США Трамп рассматривал возможность удара по российским объектам в Сирии
 Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку88
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Ответ США признали губительным для россиян388
Познер защитил США от России111
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение