Ещё
Белый дом рассказал о планах Трампа по встрече с Путиным
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом рассказал о планах Трампа по встрече с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Президент США Дональд Трамп все еще хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, однако на ближайший срок таких планов нет, сообщили СМИ со ссылкой на Белый дом.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сейчас не ведется обсуждений по вопросу личной встречи лидеров России и США.
В то же время пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что подготовка к встрече Трампа с Путиным будет продолжена. Это заявление, однако, было сделано до нанесения удара по Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пентагон придумал новый повод для удара по Сирии МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии Сирийцы обвинили Запад в возобновлении обстрелов Дамаска боевиками
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль457
Россия получила неожиданную поддержку86
Ответ США признали губительным для россиян384
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня3
Москва назвала виновника химатаки в Сирии324
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:15
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение