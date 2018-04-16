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Белый дом: Трамп по-прежнему намерен встретиться с Путиным
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Белый дом: Трамп по-прежнему намерен встретиться с Путиным 

RT на русском 17 часов назад
Фото: Газета Кемерова
Президент США Дональд Трамп всё ещё хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Президент все ещё хотел бы встретиться с ним (президентом России Владимиром Путиным. — RT). Опять же, он считает, что для всего мира будет лучше, если у них сложатся хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России», — приводятся её слова на сайте пула корреспондентов Белого дома.
Сандерс заявила, что в Вашингтоне надеются на изменение поведения Москвы.
Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачёв призвал Путина и Трампа провести встречу для предотвращения военных инцидентов.
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