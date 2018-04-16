Бывший глава ФБР рассказал о профнепригодности Трампа

По словам Коми, люди часто говорят, что Трамп не может занимать пост главы государства, потому что у него якобы начальная стадия деменции. «Он видится мне человеком с интеллектом выше среднего, который следит за нитью разговора и знает, что происходит. Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен быть президентом. Думаю, он морально непригоден», — заявил бывший глава ФБР.

Он считает, что американский лидер должен воплощать уважение и придерживаться основных ценностей страны, быть честным. «Этот президент не в состоянии это делать», — считает Коми. По его мнению, сейчас во главе США стоит человек, «который говорит о женщинах, как о кусках мяса, и так же относится к ним, постоянно лжет как по небольшим, так и серьезным вопросам, и настаивает, что американцы в это верят».

Ранее в апреле Трамп призвал отдать Коми под суд. По его словам, бывший директор ФБР «сливал засекреченную информацию», а также лгал Конгрессу под присягой.

Коми был уволен со своего поста в мае 2017-го. Он написал мемуары, в которых сравнил Трампа с мафиози, требующим личной преданности. По данным газеты The Washington Post, в книге «Высшая преданность. Правда, ложь и лидерство» (A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership), которая должна появиться в продаже 17 апреля, Коми описывает президента как «отъявленного вруна».