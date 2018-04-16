Ещё
Мэй объяснила, зачем Великобритания нанесла удары по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США разместили в Греции ядерное оружие
США разместили в Греции ядерное оружие

Мэй объяснила, зачем Великобритания нанесла удары по Сирии 

Свободная пресса 16 апреля 2018
Фото: Sputnik Эстония
Тереза Мэй — глава британского Кабмина — объяснила, зачем Соединенное Королевство присоединилось к военной операции в Сирии.
По её словам, сделано это было не для того, чтобы угодить властям США, а исходя из своих национальных интересов.
Об этом премьер-министр Великобритании заявила, выступая со специальным заявлением в парламенте, передаёт РИА Новости.
«Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента США Дональда Трампа», — подчеркнула она.
Мэй также объяснила, почему не привлекла палату общин к обсуждению военной акции против Сирии. Как она пояснила, изначально планировались точечные удары, а не широкомасштабная операция, поэтому правительство могло действовать независимо от парламентариев.
Кроем того премьер отметила, что нижнюю палату следует информировать о происходящем, потому она и пришла отчитаться перед коллегами.
В свою очередь представители оппозиции отказались поддержать главу Кабмина и потребовали от неё представить полное юридическое обоснование ракетного удара.
Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов»по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция. Всего, по данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 105 крылатых ракет.
Удар по Сирии: Китай раскритиковал ракетный удар США и союзников по Сирии
Новости Сирии: Россия обвинила британские спецслужбы в инсценировке химатаки в Сирии
Свободная пресса: последние новости
Верховная Рада: Украина не хочет прекращения конфликта на Донбассе В Белом доме рассказали, что Трамп примет решение по Сирии после изучения разведданных Трамп: приготовься, Россия, ракеты будут прилетать
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский ответ Siemens разрушился на испытаниях1075
Пока вы спали: ЧМ породит дефицит еды73
Засосало насмерть
Нападение на школу произошло в Башкирии228
Израиль готовит атаку на Т-48
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
00:59
Нападение на школу произошло в Башкирии
Происшествия Пожары
02:58
Путину не везет с западноевропейскими коллегами
Политика Статьи
00:33
«Заметают следы»: обвинение Москвы по делу Скрипалей
Политика Статьи
00:51
Медведь кидался на людей в Москве
Новости Москвы Общество
00:37
Стая кошек напала на пенсионера и его пса
Происшествия Общество
00:34
Билан скрывает отношения с Андреевой
Шоу-бизнес
00:59
Появилось видео с места ЧП в Стерлитамаке
Происшествия
03:06
Сегодня выпадет четверть месячной нормы осадков
Общество Новости Москвы
02:51
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение