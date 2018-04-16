Мэй объяснила, зачем Великобритания нанесла удары по Сирии

По её словам, сделано это было не для того, чтобы угодить властям США , а исходя из своих национальных интересов.

Об этом премьер-министр Великобритании заявила, выступая со специальным заявлением в парламенте, передаёт РИА Новости

«Мы посчитали, что это будет правильным, и присоединились вовсе не по требованию президента США Дональда Трампа », — подчеркнула она.

Мэй также объяснила, почему не привлекла палату общин к обсуждению военной акции против Сирии. Как она пояснила, изначально планировались точечные удары, а не широкомасштабная операция, поэтому правительство могло действовать независимо от парламентариев.

Кроем того премьер отметила, что нижнюю палату следует информировать о происходящем, потому она и пришла отчитаться перед коллегами.

В свою очередь представители оппозиции отказались поддержать главу Кабмина и потребовали от неё представить полное юридическое обоснование ракетного удара.

Напомним, в ночь на 14 апреля (по московскому времени) президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении «точечных ударов»по территории Сирии. К военной операции присоединились Великобритания и Франция . Всего, по данным Минобороны РФ, США и их союзники выпустили по территории Сирии 105 крылатых ракет.

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