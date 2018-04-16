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Сеул продолжит диалог с Москвой для решения проблемы КНДР, заявил посол
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Сеул продолжит диалог с Москвой для решения проблемы КНДР, заявил посол 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Южная Корея продолжит налаживать диалог с Россией для разрешения северокорейской проблематики, заявил посол Южной Кореи в Москве У Юн Гын.
В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.
"Правительство Республики Корея продолжит налаживать стратегический диалог с российской стороной в процессе разрешения северокорейской проблематики. Мы рассчитываем на продолжение конструктивной роли российской стороны", — сказал У Юн Гын.
Он отметил, что Россия поддерживает межкорейский диалог и высоко оценивает роль Сеула в решении этой проблемы.
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