Сеул продолжит диалог с Москвой для решения проблемы КНДР, заявил посол

Дональдом Трампом. В настоящее время ведется подготовка к встрече 27 апреля президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне, разделяющей Корейский полуостров. Кроме этого, лидер КНДР в мае может провести встречу с президентом США

"Правительство Республики Корея продолжит налаживать стратегический диалог с российской стороной в процессе разрешения северокорейской проблематики. Мы рассчитываем на продолжение конструктивной роли российской стороны", — сказал У Юн Гын.