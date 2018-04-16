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Reuters: США примут решения о дополнительных санкциях против России в ближайшем будущем
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Reuters: США примут решения о дополнительных санкциях против России в ближайшем будущем 

ТАСС 51 минуту назад
США примут решения о дополнительных санкциях против РФ в ближайшем будущем — Рейтер со ссылкой на Белый дом.
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