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WP: Трамп распорядился отложить новые санкции против России
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Трамп отложил санкции против России
Трамп отложил санкции против России

WP: Трамп распорядился отложить новые санкции против России 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: "Новая пресса"
РИА Новости / Динамика дня. Трамп в понедельник распорядился отложить введение новых санкций в отношении России — Washington Post со ссылкой на источники
РИА Новости: последние новости
В ДНР отреагировали на планы Авакова "вернуть контроль над Донбассом" При взрыве на северо-западе Афганистана погибли пять человек Хейли рассказала, кого коснутся новые санкции против России
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