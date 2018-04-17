США готовят новые санкции против России 

Власти США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение пока не принято. Об этом на брифинге сообщил глава Национального экономического совета при американском президенте Лоуренс Кадлоу, передает ТАСС.
«Нет, дело заключается в том, что есть перечень (введенных — Ред.) санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу. Общение с журналистами проходило в поместье Трампа в Палм-Бич во Флориде, где запланирована двусторонняя встреча президента США с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.