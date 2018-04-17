Ещё
США готовят новые санкции против России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США готовят новые санкции против России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Власти США рассматривают введение дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение пока не принято. Об этом на брифинге сообщил глава Национального экономического совета при американском президенте Лоуренс Кадлоу, передает ТАСС.
«Нет, дело заключается в том, что есть перечень (введенных — Ред.) санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу. Общение с журналистами проходило в поместье Трампа в Палм-Бич во Флориде, где запланирована двусторонняя встреча президента США с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
BFM.RU: последние новости
Эксперт: США могут ударить по 22 целям в Сирии Трамп отложил введение новых санкций против РФ В соцсетях появилось видео отражения удара коалиции сирийскими ПВО
 Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу109
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой184
Кобзон выбрал место на кладбище137
У Порошенко нашли секретную фабрику246
Европа собралась защитить россиян117
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение