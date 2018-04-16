Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях

"Не изумляет заявление американской стороны о введении в отношении России очередного пакета санкций. На этот раз — за поддержку законного правительства Сирийской Арабской Республики", — заявил Лукашевич в ходе пятого заседания рабочей группы по структурированному диалогу.

По его словам, в ходе прошедшего 14 апреля заседания Совета Безопасности (СБ) ООН подтвердилось, что власти Соединенных Штатов, Великобритании Франции имеют особый взгляд как на международное право, так и на «фактическую сторону дела».