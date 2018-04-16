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Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях
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Постпред России при ОБСЕ прокомментировал заявление США о новых санкциях 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал заявление США о новых антироссийских санкциях в связи с ситуацией в Сирии, передает РИА «Новости».
"Не изумляет заявление американской стороны о введении в отношении России очередного пакета санкций. На этот раз — за поддержку законного правительства Сирийской Арабской Республики", — заявил Лукашевич в ходе пятого заседания рабочей группы по структурированному диалогу.
По его словам, в ходе прошедшего 14 апреля заседания Совета Безопасности (СБ) ООН подтвердилось, что власти Соединенных Штатов, Великобритании и Франции имеют особый взгляд как на международное право, так и на «фактическую сторону дела».
Ранее стало известно, что в Госдуме планируют рассмотреть законопроект, касающийся ответных действий на санкции США, 15 мая.
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