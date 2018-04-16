Американист: самое интересное — кто присоединится к Коми в критике Трампа

"Я не думаю, что он с медицинской точки зрения неспособен стать президентом. Я думаю, что он морально непригоден для того, чтобы быть президентом", — сказал Коми в интервью телеканалу АВС

Он также назвал президента «лжецом», поскольку тот, по версии Коми, постоянно игнорирует факты. Например, Трамп заявлял, что людей на его инаугурации было больше, чем на инаугурации Барака Обамы . «Это неправда», — сказал Коми.

"То есть вы считаете, что Дональд Трамп — лжец?", — спросил журналист.

"Да, он лжец", — ответил экс-глава ФБР.

Также Коми заявил, что, возможно, у российских властей есть компромат на президента США.

"Это возможно", — ответил он на вопрос, есть ли у Кремля компромат на Трампа. «Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно», — добавил Коми.

Интервью телеканалу предваряет выход 17 апреля мемуаров Коми «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», посвященных его взаимодействию с Трампом. Дональд Трамп уволил Коми с поста директора ФБР 9 мая 2017 года.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik рассказал, что значат заявления Коми в контексте политической борьбы в США.

"Заявления достаточно серьезные, потому что сделаны бывшим руководителем спецслужбы. Другой вопрос — насколько его оценки имеют под собой основания. Оснований, например, для постановки вопроса об отрешения президента от должности, конечно же, нет. Однако, думаю, для создания политического фона с целью оказания давления на президента здесь оснований достаточно. Скорее всего, мы видим начало развертывания кампании по выборам в конгресс (промежуточные выборы в конгресс США пройдут в ноябре 2018 года — ред.), в ходе которой президент будет выступать в качестве олицетворения Республиканской партии ", — считает Григорий Ярыгин.

Он предположил, чем продиктованы заявления Джеймса Коми, и к каким последствиям они могут привести.

"Не думаю, что это его личная обида — это больше похоже на часть политической борьбы, которая разворачивается против президента. Также это заявление можно рассматривать и как попытку Коми объяснить свою позицию перед его увольнением. К каким последствиям для президента и для президентских рейтингов приведет эта попытка? Скорее всего, сама по себе она не приведет к существенным последствиям. Но надо смотреть, какие заявления последуют дальше: кто еще выступит единым фронтом с Коми, кто еще будет критиковать президента помимо конгрессменов, которым предстоит переизбираться в этом году. Кто еще проявится, кто еще будет активнее других критиковать президента из заметных фигур — это самый интересный вопрос. Думаю, что в ближайшие пару недель это станет ясно", — сказал Григорий Ярыгин.

Ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что увольнение бывшего директора ФБР Джеймса Коми — одно из величайших достижений президента Дональда Трампа. По мнению Сандерс, мемуары Коми являются «неудачным пиар-трюком», направленным на реабилитацию испорченной репутации.

Известно, что бывший директор ФБР сравнил американского лидера в своих мемуарах с мафиози, который требует личной преданности. Трамп уже отреагировал на нелестные отзывы в свой адрес. В частности, президент США назвал Коми лжецом.

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