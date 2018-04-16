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Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют»
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Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют» 

РИА Новости 37 минут назад
РИА Новости / Динамика дня. Трамп обвинил Россию и Китай в «игре в девальвацию валют», назвав это неприемлемым
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