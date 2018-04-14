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Озеров: Удары стран Запада играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии
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Озеров: Удары стран Запада играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии 

ER.RU 14 апреля 2018
Сенатор считает, что удары по САР подталкивая оппозицию к продолжению боевых действий и затрудняя путь мирного урегулирования в стране
Удары стран западной коалиции по Сирии играют нa руку вооруженной оппозиции в САР, подталкивая ее к продолжению боевых действий и затрудняя путь мирного урегулирования в стране. Об этом заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Виктор Озеров.
«Это нa руку вооруженной оппозиции, которая не хочет смириться с происходящими сейчас в стране политическими процессами урегулирования и движения к миру», — сказал он.
Напомним, что в ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли воздушные удары по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил, что это ответ на якобы химичесую атаку со стороны режима президента Сирии Башара Асада 7 апреля в пригороде Дамаска городе Дума.
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