Озеров: Удары стран Запада играют на руку вооруженной оппозиции в Сирии

Сенатор считает, что удары по САР подталкивая оппозицию к продолжению боевых действий и затрудняя путь мирного урегулирования в стране

«Это нa руку вооруженной оппозиции, которая не хочет смириться с происходящими сейчас в стране политическими процессами урегулирования и движения к миру», — сказал он.

Напомним, что в ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией нанесли воздушные удары по территории Сирии. Президент США Дональд Трамп, объявляя в обращении к нации об отданном им приказе нанести удар по объектам в Сирии, объяснил, что это ответ на якобы химичесую атаку со стороны режима президента Сирии Башара Асада 7 апреля в пригороде Дамаска городе Дума.

Это неполный текст новости