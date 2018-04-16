Совет Евросоюза заявил о невозможности военного решения конфликта в Сирии 

Совет Евросоюза указал на невозможность военного решения конфликта в Сирии и осудил продолжение боевых действий со стороны правительственных сил. Об этом говорится в принятом на встрече в Люксембурге заявлении совета на уровне глав МИД, передаёт ТАСС.
«Совет ЕС подчёркивает, что у сирийского конфликта не может быть военного решения. Однако вопреки этому с прошлого года сирийский режим при поддержке его союзников — России и Ирана повысил интенсивность военных операций, не обращая внимания на гражданские жертвы», — говорится в заявлении.
В документе отмечается, что Евросоюз в самой жёсткой форме осуждает любые нападения, ведущие к жертвам среди мирных жителей.