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Экс-глава ФБР рассказал о возможном компромате на Трампа
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Экс-глава ФБР рассказал о возможном компромате на Трампа 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
У России может быть компромат на президента США Дональда Трампа, не исключает бывший директор ФБР Джеймс Коми, сообщает портал «Москва 24».
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Впрочем, по словам Коми, это только его предположение.
«Я не могу говорить, что это маловероятно, я не говорю, что это весьма вероятно. Но я говорю, что это возможно», — сказал он в интервью ABC.
Ранее Коми сказал, что считает Трампа «морально непригодным» для того, чтобы руководить страной, и к тому же назвал его лжецом. «Я не думаю, что он не подходит для президентства с медицинской точки зрения. Я думаю, что он морально непригоден», — заметил вместе с тем экс-глава ФБР.
Коми отметил, что американский лидер «постоянно врет».
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